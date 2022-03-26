Отец Ивана Урганта опроверг новость о переезде ведущего за границу
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Фото: Starface
Иван Ургант вместе с семьей на некоторое время уезжал, предположительно, в Израиль, и сообщал, что скоро планирует вернуться в Россию. Незадолго до этого в сети упорно ходили слухи о закрытии одного из самых популярных шоу на российском телевидении «Вечерний Ургант». Но продюсеры программы официально не подтвердили эту информацию.
Отец артиста Андрей Ургант сообщил, что Иван уже находится дома и никуда эмигрировать не планировал. «Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — заявил актер изданию KP.RU.
Сам Андрей Ургант, как и его семья, находится в родном городе Санкт-Петербурге. «Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда».
Ранее Passion рассказывали, что многие российские артисты за последний месяц покинули страну и улетели отдыхать в различные страны. Самыми популярными направлениями у селебрити стали Израиль, Испания, а также США.
Фото: Global Look Press, Starface