Телеведущий Иван Ургант подтвердил слухи о своем отъезде из России: «Скоро вернусь»

Предположительно, Иван Ургант в компании двух дочерей и супруги находится в Израиле. Еще в 2018 году телеведущий получил там гражданство. Вполне возможно, что звездная семья, действительно, улетела расслабиться и отдохнуть, так как съемок у Ивана сейчас нет, а у детей наступили каникулы.

Напомним, что недавно шоу «Вечерний Ургант» пропало с телеэкранов. Программа уступила место политическим передачам. Неизвестно, скоро ли мы увидим новый выпуск развлекательного шоу с Иваном и увидим ли вообще. Редакция канала уверяет, что это временная мера и съемки телепередачи возобновятся, как только стабилизируется ситуация в стране.