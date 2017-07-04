Дима Билан шокировал подписчиков нецензурной бранью в адрес сплетников

Вчера, когда Дима Билан объявил в своем блоге, что отправляется в Африку, он вряд ли ожидал, что спровоцирует этим новую волну разговоров о своем здоровье. Часть подписчиков решили, что популярный певец будет проходить там курс лечения, и стали желать ему скорейшего выздоровления. Сегодня Дима в резкой форме прокомментировал ситуацию.

«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет свое право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! Зае..ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень», — возмущен музыкант.