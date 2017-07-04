Отдых или лечение: Дима Билан резко высказался о настоящей цели поездки в Африку
Вчера, когда Дима Билан объявил в своем блоге, что отправляется в Африку, он вряд ли ожидал, что спровоцирует этим новую волну разговоров о своем здоровье. Часть подписчиков решили, что популярный певец будет проходить там курс лечения, и стали желать ему скорейшего выздоровления. Сегодня Дима в резкой форме прокомментировал ситуацию.
«Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет свое право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! Зае..ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень», — возмущен музыкант.
«Глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое — летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" — да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа — что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел — впечатляться человеку нууууу необходимо!», — рассказал Дима о настоящей цели своей поездки.
Впрочем, Билан находит и положительные стороны в разразившемся скандале вокруг состояния его здоровья: «Я склонен рассуждать так — интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует)))»
Коллегу по сцене поддержал Сергей Лазарев. «Димыч!!!!», — написал он в комментариях и добавил смайл, выражающий полное одобрение. Некоторое время спустя он опубликовал в своем блоге пост, в котором выразил свои мысли по поводу личного пространства артиста.
Даже когда наедине с самим собой, кто-то обязательно да подсматривает... #правдажизни #всегдатак
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Сам Сергей сейчас находится в Турции с концертами. В свое время сетевые фантазеры доставили ему немало проблем, распуская слухи о сыне, которого тот скрывал несколько лет.
Фото: instagram.com