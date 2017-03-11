Певец Дима Билан в своем блоге выложил новые фотографии. Поклонники не срзу признали на них своего кумира. Дело в том, что Дима Билан побрился налысо!

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Мар 11 2017 в 1:46 PST

Поклонники очень удивились. Билан в сером костюме выглядит очень худым. Многие сразу предположили, что смена имиджа связана с болезнью. «Блин, ему идет! Он ваще красавчик))) Но зачем??? Что случилось???», «Невозможное возможно. У меня есть догадки... Надо надеяться на лучшее. Смотреть вперёд с оптимизмом», «Дима,тебе и так хорошо», — пишут поклонники в комментариях.

Сам Дима пока никак не объяснил, почему решил сбрить волосы. Также фанаты заметили, что на многих фотографиях в блоге за последние дни Дима снят в шапке или в кепке. Возможно, певец уже давно сменил прическу и только сейчас решился показать результат.

Как оказалось, с волосами Дима Билан расстался ради съемок нового клипа на песню «Лабиринты». Съемки скоро состоятся в Норвегии, сообщает Life.

Фото: instagram.com