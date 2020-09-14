Борьба с раком, неравный брак: как выглядит и чем живет красавчик Эду из сериала «Семейные узы»

Марилия сыграла главную роль в жизни молодого избранника: и на личном фронте, и в его карьере. Джанеккини не собирался становиться актером, но после встречи с ней, его судьба изменилась.

Рейнальдо родился в семье учителей Элоизы и рейнальдо-старшего. Благодаря смеси итальянской и бразильской крови мальчик мог похвастаться впечатляющей внешностью. В 1997 году молодой человек получил диплом юриста, окончив частный Папский католический университет Сан-Паулу. Но работать адвокатом он не стал, а начал строить карьеру модели. Контракты с разными брендами и агентствами позволяли ему путешествовать по всему миру. Кстати, Джанеккини до сих пор является лицом Armani у себя на родине.

В конце 1990-х модель знакомится с известной уже публицисткой Марилией Габриэлой, у них начинается страстный и стремительный роман. Влюбленные не обращали внимания на то, что журналист была старше избранника на 24 года и у нее уже были дети-подростки.

Тогда светская пресса писала, что именно благодаря связям Марилии Рейнальдо пробился в кино, и вообще в тусовке его называли альфонсом, который строит карьеру за счет опытной женщины.

Дебют Джанеккини в кино состоялся в сериале «Кассета и планета», выходившем в 1992-2009 годах, но не была замечена. Но уже вторая роль красавчика-доктора Эду в сериале «Семейные узы» (2000 год) сделала его знаменитым и желанным для миллионов поклонниц.