Борьба с раком, неравный брак: как выглядит и чем живет красавчик Эду из сериала «Семейные узы»
Фото: www.instagram.com/reynaldogianecchini/
Рейнальдо Джанеккини запомнился телезрителям по ролям в известных бразильских сериалах: «Семейные узы», «Земля любви, земля надежды». Высокий, красивый, черноволосый бразилец с итальянскими камнями сразу завоевал симпатии дам по всему миру. Актеру с яркой внешностью всегда предлагали мужчин, за сердце которых сражаются первые красавицы, а в жизни Джанеккини называли альфонсом из-за его неравного брака с актрисой, журналистом и сценаристом Марилией Габриэлой, которая была старше избранника на 24 года.
Фото: www.instagram.com/gabi_mariliagabriela/
Марилия сыграла главную роль в жизни молодого избранника: и на личном фронте, и в его карьере. Джанеккини не собирался становиться актером, но после встречи с ней, его судьба изменилась.
Рейнальдо родился в семье учителей Элоизы и рейнальдо-старшего. Благодаря смеси итальянской и бразильской крови мальчик мог похвастаться впечатляющей внешностью. В 1997 году молодой человек получил диплом юриста, окончив частный Папский католический университет Сан-Паулу. Но работать адвокатом он не стал, а начал строить карьеру модели. Контракты с разными брендами и агентствами позволяли ему путешествовать по всему миру. Кстати, Джанеккини до сих пор является лицом Armani у себя на родине.
В конце 1990-х модель знакомится с известной уже публицисткой Марилией Габриэлой, у них начинается страстный и стремительный роман. Влюбленные не обращали внимания на то, что журналист была старше избранника на 24 года и у нее уже были дети-подростки.
Тогда светская пресса писала, что именно благодаря связям Марилии Рейнальдо пробился в кино, и вообще в тусовке его называли альфонсом, который строит карьеру за счет опытной женщины.
Дебют Джанеккини в кино состоялся в сериале «Кассета и планета», выходившем в 1992-2009 годах, но не была замечена. Но уже вторая роль красавчика-доктора Эду в сериале «Семейные узы» (2000 год) сделала его знаменитым и желанным для миллионов поклонниц.
Фото: www.instagram.com/reynaldogianecchini/
В фильме за его любовь боролись сразу две красавицы: косметолог Элена и ее взрослая дочь Камила.
Фото: www.instagram.com/reynaldogianecchini/
Сразу после съемок в «Семейных узах» Рейнальдо пригласили еще в два проекта («Дети Евы» и «Орден желтого дятла»), но они не имели громкого успеха.
В 2002 году актер и модель приступает к съемкам в сериале «Земля любви, земля надежды», где он сыграл роль Тони, а его партнершей стала известная актриса Ана Паула Арозио. Фильм стал популярным и у российских зрителей.
После последовали роли в других сериалах, и все это время Джанеккини продолжал работать моделью.
В октябре 2006 года Рейнальдо и Марилия Габриэла расстались после 8 лет совместной жизни. Ему было 34 года, ей — 58 лет. Причины расставаний они не назвали. Но после их разрыва поползли слухи, что у Джанеккини нетрадиционная сексуальная ориентация, он на сплетни не реагировал.
Фото: Кадр фильма
На сегодняшний день фильмография актера насчитывает 43 фильма и сериала, но самыми рейтинговыми из них стали: «Женщины в любви» (2003 год), «Белиссима» (2006-й), «Страсть» (2010-й), «В семье» (2014-й) и «Тайные истины (2015-2021).
Фото: Кадр фильма
В 2011 году Джанеккини был вынужден сделать перерыв в карьере: у него обнаружили рак крови (лимфома). Актеру сразу же назначили химиотерапию, а после прохождения ее полного курса ему сделали пересадку костного мозга. Благодаря этому Рейнальдо смог побороть болезнь. Все это непростое время (в 2011 году от рака умер и его отец, — прим. ред.) актера поддерживали семья и друзья, среди которых и его ближайшая подруга Джованна Антонелли. С ней Джанеккини сыграл в нескольких сериалах.
Борьба с раком не прошла бесследно, да и возраст стал брать свое. В середине 2010-х годов внешность актера стала меняться. В висках появилась седина, лицо обозначили первые морщины.
Фото: www.instagram.com/reynaldogianecchini/
Однако несмотря на возраст Джанеккини по-прежнему востребован в модельном бизнесе. И он не стремится сохранить красоту и молодость радикальными методами, предпочитая стареть естественно.
Фото: Getty Images
Актер активно ведет страницу в Instagram, на которую подписаны почти 7 млн человек. Его публикации пестрят фотографиями с друзьями, коллегами и множеством красивых женщин, но о личной жизни Рейнальдо Джанеккини не рассказывает.
Фото: www.instagram.com/reynaldogianecchini/
Рейнальдо Джанеккини продолжает сниматься, правда, уже не так активно, как раньше. В 2020 году зрители увидят два фильма с его участием, но в одном из них он озвучит одного из героев.
В перерывах между съемками Джанеккини практикует йогу и наслаждается обществом любимых собак — французских бульдогов.
О том, как с годами меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram Рейнальдо Джанеккини, Марилии Габриэлы, Getty Images, кадры фильмов
Видео: «Семейные узы»
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