Замужество в 17 лет и модельный бизнес: как сложилась судьба скромницы Асусены из сериала «Тропиканка»

В первый раз Каролина вышла замуж в 1995 году, когда ей было всего 17 лет. По ее словам, она не планировала так рано вступать в брак, но встреча с Маркусом Фротой изменила ее планы. В России Фрота известен по роли Тоньо-лунатика в сериале «Секрет тропиканки». На момент знакомства с Каролиной Маркусу было уже почти 40 лет. Но огромная разница в возрасте не смущала влюбленных.

Актер переживал трудный период в жизни: к тому времени он овдовел (жена погибла в ДТП) и один растил дочь и двоих сыновей. Роман с юной «Асусеной» стал для него глотком чистого воздуха.

Они вскоре поженились и у пары родился сын Давид. Брачная церемония проходила на арене цирка: Маркус известный цирковой артист и основатель академии цирка в Бразилии.