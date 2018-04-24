«Особенный день»: Анна Седокова в свадебном платье заинтриговала поклонников

Несколько дней назад Анна Седокова впервые появилась на светском мероприятии с любимым мужчиной. «Love is a game that two can play and both win ("Любовь это игра, в которую могут играть двое, и оба выигрывают", — Прим.ред.)», — написала она под фото тогда.
Сегодня звезда отправилась с маленьким сыном Гектором в салон вечерних платьев и опубликовала снимок в пышном наряде цвета слоновой кости.
«Каждой девушке, в ее особенный день — нужно особенное платье», — написала она.
«Особенный день? Аня замуж выходит?», «Похоже на свадебное платье», «Что опять?», «Анечка, никак замуж собрались?», «Счастливая и красивая», «Замуж Анюта?», «Урааааа, свадьбаааа», «Правда, или очередной пиар? Вас звезд не поймешь», «Интриганка», — обсуждают подписчики.
Также поклонники певицы предположили, что их любимица готовится отпраздновать день рождения сына. Напомним, что бывшая солистка «ВИА Гра» в третий раз стала мамой 8 апреля прошлого года.
Сама Анна Седокова пока не комментирует ситуацию.
Фото: instagram