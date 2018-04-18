Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В Сети обсуждают мощный торс нового бойфренда Анны Седоковой

35-летняя Анна Седокова пришла на вечеринку Муз-ТВ с новым бойфрендом.

Долгое время популярная певица Анна Седокова скрывала личность своего нового бойфренда. «Счастье любит тишину», — считала она после череды расставаний с отцами своих детей и просто любимыми мужчинами. Но накануне она все-таки раскрыла тайну и показала любимого человека.

«Знаете, если бы меня еще пол года назад спросили, поверю ли я в то, что сейчас происходит, я бы сказала — нет! Только что, я была номинирована на премию @muztv!!! Лучшее женское видео Года!!!!!!! Моя "Не Твоя Вина"!!! Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле!!! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе!!! Он!!! И все только лучшее впереди! Я знаю! Спасибо тебе, Боженька и спасибо ВАМ, моя ИнстаСемья! Мы сделали это!!! Мы — сила», — написала певица в блоге.

На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ — 2018» Седокова появилась за руку с новым возлюбленным. Журналисты быстро рассекретили личность спутника Анны, им оказался фотограф Даниил Величко, автор суперсексуальных фотографий Екатерины Варнавы.

Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, архивы пресс-служб

Обсуждаемое
Гороскоп