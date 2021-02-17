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Основатель Black Star стал отцом в третий раз, а через мгновение — в четвертый

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Вальтер Леруссе с семьей

Фото: Instagram / @walterlerusse

Вальтер Леруссе стал папой близнецов!

16 февраля один из знаменитых сооснователей продюсерского центра и звукозаписывающего лейбла Black Star Inc Вальтер Леруссе стал отцом двух мальчиков-близнецов. Предприниматель назвал малышей Токио и Диего. Пара уже воспитывает двоих детей — Энзо и Тиаго. Радостной новостью Вальтер поделился в своем аккаунте в Instagram.

«16-02-2021 — эмоциональный день. Добро пожаловать Токио и Диего. Слава Богу и моей жене все. Все здоровы и очень красивы. Мои близнецы», — с нежностью подписал снимок Леруссе.

Ранее мы рассказывали и о других звездных пополнениях. Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли стали родителями, у них родился сын. А знаменитый актер из фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара и поп-дива Меган Трейнор также впервые стали родителями сына.

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Фото: Instagram / @walterlerusse