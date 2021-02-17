Основатель Black Star стал отцом в третий раз, а через мгновение — в четвертый

16 февраля один из знаменитых сооснователей продюсерского центра и звукозаписывающего лейбла Black Star Inc Вальтер Леруссе стал отцом двух мальчиков-близнецов. Предприниматель назвал малышей Токио и Диего. Пара уже воспитывает двоих детей — Энзо и Тиаго. Радостной новостью Вальтер поделился в своем аккаунте в Instagram.

«16-02-2021 — эмоциональный день. Добро пожаловать Токио и Диего. Слава Богу и моей жене все. Все здоровы и очень красивы. Мои близнецы», — с нежностью подписал снимок Леруссе.