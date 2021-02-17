Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями
Фото: Global Look Press
Поклонники «Игры престолов» ликуют: Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Свою беременность Роуз рассекретила лишь в сентябре минувшего года. Тогда журнал Make опубликовал ее первую фотосессию с округлившимся животом.
Супругов заметили папарацци во время прогулки в Лондоне. На снимках новоиспеченные родители держат на руках малыша. Пол и имя ребенка пока неизвестны.
Фото: Global Look Press
Напомним, что роман Лесли и Харингтона начался на съемочной площадке сериала «Игры престолов». За время отношений пара несколько раз расставалась и сходилась вновь, тем не менее в июне 2018 года Роуз и Кит сыграли свадьбу.
Ранее мы рассказывали и о другом пополнении в звездной семье. Знаменитый актер из фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара и поп-дива Меган Трейнор также впервые стали родителями.
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Фото: Global Look Press