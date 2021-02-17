Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Поклонники «Игры престолов» ликуют: Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Свою беременность Роуз рассекретила лишь в сентябре минувшего года. Тогда журнал Make опубликовал ее первую фотосессию с округлившимся животом.

Супругов заметили папарацци во время прогулки в Лондоне. На снимках новоиспеченные родители держат на руках малыша. Пол и имя ребенка пока неизвестны.