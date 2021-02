Звезда фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара и Меган Трейнор стали родителями

Свою беременность Трейнор рассекретила лишь в октябре минувшего года во время передачи Today Show. После чего звезда выложила первый снимок УЗИ плода.

Напомним, что Меган Трейнор — знаменитая американская поп-дива. Ее композиция All About That Bass стала мировым хитом. Супруг артистки Дэрил Сабара популярен своей ролью в культовом фильме «Дети шпионов».

