Звезда фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара и Меган Трейнор стали родителями

Знаменитая певица Меган Трейнор и звезда фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара в своем микроблоге поделились с поклонниками радостной новостью: они впервые стали родителями. У влюбленных на свет появился мальчик, которого назвали Райли.

«Этот сладкий мальчик должен был появиться на свет в День святого Валентина, но мы встретились 8 февраля. Добро пожаловать в этот мир, Райли!» — подписала нежные кадры с младенцем певица.

А вот актер поспешил признаться в любви к жене, ведь рождение малыша стало лучшим подарком на День святого Валентина. «Меган, ты навсегда моя валентинка, и я так благодарен тебе за сына!» — обратился к супруге Сабара.