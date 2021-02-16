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Звезда фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара и Меган Трейнор стали родителями

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Дэрил Сабара и Меган Трейнор

Фото: Global Look Press

Звезды впервые стали родителями!

Знаменитая певица Меган Трейнор и звезда фильма «Дети шпионов» Дэрил Сабара в своем микроблоге поделились с поклонниками радостной новостью: они впервые стали родителями. У влюбленных на свет появился мальчик, которого назвали Райли.

«Этот сладкий мальчик должен был появиться на свет в День святого Валентина, но мы встретились 8 февраля. Добро пожаловать в этот мир, Райли!» — подписала нежные кадры с младенцем певица.

А вот актер поспешил признаться в любви к жене, ведь рождение малыша стало лучшим подарком на День святого Валентина. «Меган, ты навсегда моя валентинка, и я так благодарен тебе за сына!» — обратился к супруге Сабара.

Свою беременность Трейнор рассекретила лишь в октябре минувшего года во время передачи Today Show. После чего звезда выложила первый снимок УЗИ плода.

Напомним, что Меган Трейнор — знаменитая американская поп-дива. Ее композиция All About That Bass стала мировым хитом. Супруг артистки Дэрил Сабара популярен своей ролью в культовом фильме «Дети шпионов».

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Фото: Global Look Press