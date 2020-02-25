Дарья Повереннова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлела себя в необычном образе: в оригинальной шляпке и леопардовом топе. «Моя героиня — Мамаева Клеопатра Львовна из пьесы Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Вообще, как вы относитесь к таким женщинам, как "моя" Мамаева? Лично я их боюсь в жизни, но обожаю играть!» — написала Дарья Повереннова в Instagram. «Ой, ну это ваша роль настолько харизматичная и яркая, сногсшибательная и интригующая», «Шляпа — полный восторг», «В такой шляпке можно на скачки в Аскот», «Ах, какая шляпа! Красноречивей тысячи слов!», «Вы супер, Даша, клево», «Восхитительная!», «Ох, какая дама», «Женщина — огонь», — собрала актриса комплименты.А вам понравился образ Дарьи Поверенновой? Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!