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Дарья Повереннова показала нежные фотографии с любимым мужчиной: «Счастье любит тишину»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой

Дарья Повереннова поздравила Андрея Шаронова с днем рождения.

«Счастье любит тишину. Согласна! Но сегодня мне очень хочется поздравить этого красивого человека с Днем Рождения», — написала она под постом с двумя фотографиями, официальной и нет.

«Красивая пара», «Очень красивые фото! Вы такие лучезарные», «Дашенька! Вы такая чудесная пара, я желаю вашей половинке, здоровья, счастья, успехов, благополучия, понимания и любви», — обсуждают подписчики.

Возлюбленный Дарьи Поверенновой — президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Первым супругом актрисы был Александр Жигалкин, за него она вышла замуж во время учебы в Щукинском театральном училище, у них родилась дочь Полина. После развода Дарья Повереннова встречалась с актером Валерием Николаевым, позже — с Анатолием Руденко.

Фото и видео: instagram

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