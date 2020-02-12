Дарья Повереннова показала нежные фотографии с любимым мужчиной: «Счастье любит тишину»

«Красивая пара», «Очень красивые фото! Вы такие лучезарные», «Дашенька! Вы такая чудесная пара, я желаю вашей половинке, здоровья, счастья, успехов, благополучия, понимания и любви», — обсуждают подписчики.

Возлюбленный Дарьи Поверенновой — президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Первым супругом актрисы был Александр Жигалкин, за него она вышла замуж во время учебы в Щукинском театральном училище, у них родилась дочь Полина. После развода Дарья Повереннова встречалась с актером Валерием Николаевым, позже — с Анатолием Руденко.