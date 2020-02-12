Дарья Повереннова показала нежные фотографии с любимым мужчиной: «Счастье любит тишину»
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Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
«Счастье любит тишину. Согласна! Но сегодня мне очень хочется поздравить этого красивого человека с Днем Рождения», — написала она под постом с двумя фотографиями, официальной и нет.
«Красивая пара», «Очень красивые фото! Вы такие лучезарные», «Дашенька! Вы такая чудесная пара, я желаю вашей половинке, здоровья, счастья, успехов, благополучия, понимания и любви», — обсуждают подписчики.
Возлюбленный Дарьи Поверенновой — президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.
Первым супругом актрисы был Александр Жигалкин, за него она вышла замуж во время учебы в Щукинском театральном училище, у них родилась дочь Полина. После развода Дарья Повереннова встречалась с актером Валерием Николаевым, позже — с Анатолием Руденко.
Фото и видео: instagram
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