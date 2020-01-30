«Мне нравится быть и "без лица"»: Дарья Повереннова показала «чистое» фото без макияжа и получила комплименты
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Фото: Instagram
Дарья Повереннова показала фолловерам, как выглядит без косметики, когда на лице нет даже туши. «Один и тот же человек, но какой разный, согласитесь. Но мне нравится быть с вами не только «на макияже, на стиле», но и «без лица», так сказать. Потому что артистка я только на сцене, в кино, на съёмках», — написала актриса и спросила, какая фотография нравится подписчикам больше.
«Косметика ни причем, вы сама богиня. Я вас люблю и обожаю», «И та и другая. Вы же тут человек и просто с нами общаетесь, рассказываете что-то интересное. Мне все нравится», «Мне нравятся обе фотографии, потому что макияж на них абсолютно соответствует ситуации!», «Очень смело, уважаю! Однозначно респект, ибо с косметикой, фильтрами и фотошопом все мы красотки. А вот показать себя настоящую под силу далеко не всем», «Искусство перевоплощения! Стильная леди и мальчишка-сорванец», «Вы только одним взглядом можете влюбить в себя», — написали поклонники в комментариях.
На днях подписчики актрисы обсуждали ее нежный образ в пеньюаре, а еще раньше — смелую фотосессию в купальнике.
А вам какая фотография Дарьи понравилась больше?
Фото и видео: Instagram
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