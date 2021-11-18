Опять за старое: Меган Маркл впервые после скандального интервью вновь появится на телешоу

Весной этого года весь мир шокировала информация, которую 37-летний принц Гарри и его супруга 40-летняя Меган Маркл обнародовали во время интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри. После выпуска разразился грандиозный скандал, который в конечном итоге привел к полному удалению интервью из Сети. Теперь же герцогиня решила посетить другое ток-шоу на американском телевидении.

До замужества с наследником престола Меган являлась фотомоделью и актрисой — именно об этом, согласно тизеру, пойдет речь в выпуске «Шоу Эллен Дедженерес». Маркл расскажет о том, какие трудности приходилось преодолевать ей в период до знакомства с будущем мужем. Герцогиня Саксесская поделилась тем, как еще никому не известная начинающая актриса посещала различные кастинги в самом начале своей карьеры на старенькой машине, двери которой были неисправны — девушке приходилось залезать внутрь через багажное отделение. «Я открывала багажник и залезала внутрь, затем закрывала его и ползла по всем сиденьям», — делится она.

Одной из самых известных ролей Меган Маркл является роль Рэйчел Зейн, которую она сыграла в телесериале «Форс-мажоры».