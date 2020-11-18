Ольгу Бузову с розовыми волосами и в сверкающем платье раскритиковали фанаты: «Очень худая, ешь больше»
Фото: www.instagram.com/buzova86/
34-летняя Ольга Бузова успевает записывать новые песни и снимать клипы к ним, активно вести блог, участвовать в «Ледниковом периоде». А теперь она приступила к съемкам в новогодних программах, о чем рассказала на своей странице в Instagram.
Инстадива также показала образ, в котором появится на экранах в праздничную ночь. Для съемок она надела сверкающее мини-платье с декольте, а также розовый парик. Визажисты сделали ей необычный макияж с блестками.
«Скоро Новый год? Аааа, да, скоро Новый год. И мы уже начали записывать новогодние программы, чтобы вам поднимать настроение в праздники. Будет много интересного, обещаю», — заинтриговала она подписчиков.
Фото: www.instagram.com/buzova86/
«Ну и образ. Бедные бабушки-любительницы новогодних огоньков», «Оль, очень худая, ешь больше», «Куколка наша», «Накормите ее, кожа да кости. Совсем себя измотала, а организм не железный», «Первое впечатление о фотке: что за путана?», «Программы, где будешь ты, точно смотреть не станем», «Самая любимая», «Это что за красные фонари?», «Олечка, какая ты классная», «Ой, что за скелетик?», — полетели тысячи противоречивых комментариев.
Впрочем, Ольге Бузовой не привыкать к критике, ведь тех, кто ее не любит, так же много, как и тех, кто обожает.
Чуть ранее Ольге досталось за неудачную прическу и не самый блестящий образ в полупрозрачном топе.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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