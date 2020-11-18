Ольгу Бузову с розовыми волосами и в сверкающем платье раскритиковали фанаты: «Очень худая, ешь больше»

34-летняя Ольга Бузова успевает записывать новые песни и снимать клипы к ним, активно вести блог, участвовать в «Ледниковом периоде». А теперь она приступила к съемкам в новогодних программах, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

Инстадива также показала образ, в котором появится на экранах в праздничную ночь. Для съемок она надела сверкающее мини-платье с декольте, а также розовый парик. Визажисты сделали ей необычный макияж с блестками.

«Скоро Новый год? Аааа, да, скоро Новый год. И мы уже начали записывать новогодние программы, чтобы вам поднимать настроение в праздники. Будет много интересного, обещаю», — заинтриговала она подписчиков.