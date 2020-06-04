Ольга Ушакова отметила день рождения особенной дочери в стиле Гарри Поттера: «14 лет! Даже не верится!»
Фото: Instagram
38-летняя Ольга Ушакова в день рождения своей старшей и особенной дочери Даши устроила домашний праздник. В условиях самоизоляции многодетной матери пришлось самой придумывать, как оформить дом и чем угощать детей, ведь пойти в кафе нет возможности.
Ольга оформила праздник в стиле Гарри Поттера.
«14 лет! Даже не верится! Старшая дочка, старшая сестра, наше чудо расчудесное Дашуля!», — подписала фото с дочкой-именницей Ольга Ушакова.
В Instagram Ольга показала, как дочка задувала свечи на праздничном торте.
В апреле Ольга Ушакова отмечала и свой день рождения в самоизоляции, да еще и в разлуке с мужем-иностранцем Адамом Амбером. Он «застрял» у себя на родине из-за закрытых границ. И Ольге приходится самой управлять с четырьмя дочками: Дашей, Ксюшей, Машей и новорожденной Беллой.
Старших девочек Ольга родила с разницей в год от бывшего гражданского мужа, имя которого она не называет. Даше в год с небольшим за границей поставили диагноз «аутизм».
Фото и видео: Instagram
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