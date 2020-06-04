Ольга Ушакова отметила день рождения особенной дочери в стиле Гарри Поттера: «14 лет! Даже не верится!»

В апреле Ольга Ушакова отмечала и свой день рождения в самоизоляции, да еще и в разлуке с мужем-иностранцем Адамом Амбером. Он «застрял» у себя на родине из-за закрытых границ. И Ольге приходится самой управлять с четырьмя дочками: Дашей, Ксюшей, Машей и новорожденной Беллой.

Старших девочек Ольга родила с разницей в год от бывшего гражданского мужа, имя которого она не называет. Даше в год с небольшим за границей поставили диагноз «аутизм».