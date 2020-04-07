Недавно родившая Ольга Ушакова отмечает день рождения с четырьмя дочками, но в разлуке с мужем
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Фото: Instagram
Недавно родившая четвертую дочь Ольга Ушакова отмечает 38-летие в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Телеведущая призналась, что этот день для нее необычный.
«День рождения в самоизоляции со всеми моими девочками — это вполне себе вечеринка с размахом. Не хватает только нашего папы, с которым нас разлучил на время коронавирус. Но это отдельная история, как-нибудь расскажу о наших приключениях. А пока празднуем! К тому же повод двойной — Белле сегодня исполняется месяц!», — написала она в Instagram и показала нежную фотографию с дочками.
Напомним, что старших дочерей Дашу и Ксюшу Ольга Ушакова родила в первом браке. А Малышки Маша и Белла появились во втором замужестве телеведущей с иностранцем Адамом Амбером.
Фото и видео: Instagram
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