Недавно родившая Ольга Ушакова отмечает день рождения с четырьмя дочками, но в разлуке с мужем

Недавно родившая четвертую дочь Ольга Ушакова отмечает 38-летие в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Телеведущая призналась, что этот день для нее необычный.

«День рождения в самоизоляции со всеми моими девочками — это вполне себе вечеринка с размахом. Не хватает только нашего папы, с которым нас разлучил на время коронавирус. Но это отдельная история, как-нибудь расскажу о наших приключениях. А пока празднуем! К тому же повод двойной — Белле сегодня исполняется месяц!», — написала она в Instagram и показала нежную фотографию с дочками.