32-летняя Ольга Серябкина ответила на самый часто задаваемый вопрос

О личной жизни солистки группы «SEREBRO» Ольги Серябкиной известно немного. Сегодня 32-летняя певица ответила на самый часто задаваемый вопрос.

«Что у тебя с личной жизнью, Оля? Так звучит вопрос почти в каждом интервью... музыка. Она и есть моя личная жизнь. Полностью ей поглощена. Я не говорю, что только она там, у меня есть интересы... но почти все мысли занимает она. Но я уже хочу, чтобы появился кто-то, кто затянет меня в дикий омут. Воронку любви))) И как только это случится, в моих текстах вы это сразу услышите. Они откровеннее, чем самое откровенное интервью. Это даже ближе, чем разговор по душам с самым близким. И я говорю с вами также открыто через песни. Через стихи к ним, в которых я оголена до предела. Читайте меня. Слушайте. Правду. И еще... спасибо за любовь», — написала она в блоге.