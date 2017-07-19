Ольга Серябкина намекнула, что уходит из трио

Ольга Серябкина уходит из группы, предполагают поклонники. Запись, которую сделала певица сегодня, еще больше упрочила эту уверенность. «Лапуси, признаваться и разговаривать очень важно. И я люблю рассуждать, делясь с вами. В моей жизни, как вы видите, сейчас очень много перемен и, к сожалению, перемены вот-вот коснуться и нас... группы SEREBRO», — написала она в блоге.

«Я по своей натуре не очень люблю перемены, тем более, если эти перемены касаются людей. С каждым разом мне сложнее расставаться с ними и справляться со своими эмоциями. Хотя, это нормально. Все живет и движется, как река. А значит, видоизменяется. Знаю, что перемены — к лучшему, но это лучшее мы же не сразу видим и только спустя время приходит осознание, что, действительно, стало лучше. Но есть перемены к которым мы относимся нормально, типа как смена времен года, а есть что-то, что создает внутри как минимум сожаление. Наверное, потому что мы точно знаем, что лето снова вернется....Как у вас? Я, кстати, еще ни разу не встречала человека, который любит перемены и кайфует от них сразу, безоговорочно, не деля их на хорошие и плохие. Хотя, даем оценку им мы сами, а значит это все субъективно... что думаете????», — обратилась она к фанатам.

«Ты уходишь из группы?», «Оля!!! Не пугай так!!!!», «Оль, не томи. Кто-то уйдет опять? Есть 2 варианта. Или ты в сольник, что вряд ли. Или Полина», «Я это заметила давно... почти в каждом посте ты намекаешь на уход из группы. постоянно грустная на фотках. надо принимать все в этой жизни и жить дальше. это судьба. от судьбы не убежишь)», «Давно пора», «Все будет супер! Перемены всегда страшат, но они необходимы. Иначе просто тупик...», — пишут они. Некоторые предположили, что певица беременна.

Какие именно перемены имела в виду Ольга Серябкина — пока непонятно, ведь официальных заявлений пока нет. Возможно, она решила полностью посвятить себя сольной карьере и своему проекту MOLLY.