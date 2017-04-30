32-летняя солистка группы Serebro Ольга Серябкина сейчас является одной из самых сексуальных артисток на российской эстраде. Она не стесняется откровенных фотосессий, а в необычных и запоминающихся клипах спокойно снимается голой. Также Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом Molly.

Конечно, ее образ привлекал многих мужчин, но долгое время Ольга оставалась одна. Но недавно стало известно, что ее сердце занято. Новая песня «Я просто люблю тебя» тоже намекает на счастливую личную жизнь певицы.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official)Апр 29 2017 в 4:44 PDT

Вчера в ее блоге появился новый снимок. На нем внимательные фанаты разглядели обручальное кольцо на правой руке. На безымянном пальце Ольги видно сразу два ювелирных украшения. Одно из них точно должно указывать на новое положение, решили подписчики. Сама Ольга пока никак не комментировала догадки поклонников.

Фото: instagram.com