Ольга Казаченко показала, в каких условиях живет маленький сын Вадима Казаченко
Скандал в семье известного в 90-е певца Вадима Казаченко, широко обсуждавшийся в прессе, немного поутих. Артист и его бывшая супруга, Ольга Казаченко, пытаются решить взаимные претензии в суде. Сегодня СМИ стало известно, в каких условиях живет молодая мама.
«Живем скромно, но у нас все есть», — призналась Ольга в эфире «Пусть говорят», показывая свое временное пристанище.
Сейчас молодая мама с малышом живут отдельно, но намерены переехать к бабушке, когда у той дома закончится ремонт, и которая души не чает в правнуке.
Бывшая супруга музыканта сообщила, что не претендует ни на славу, ни на мужское внимание от отца своего сына, она лишь пытается защититься. Отец малыша отказывается признавать его и утверждает, что бывшая возлюбленная должна ему крупную сумму денег: так как брак был признан фиктивным, все средства, которые музыкант перечислял своей возлюбленной, считаются незаконным доходом.
Изначально адвокаты Вадима назвали сумму в 18 миллионов рублей. «Но мы уже немножечко судов отбили, осталось шесть-семь примерно», — не опускает руки Ольга.
Фото: instagram.com, кадры из эфира