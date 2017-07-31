СМИ обсуждают скромный быт бывшей жены Вадима Казаченко

Скандал в семье известного в 90-е певца Вадима Казаченко, широко обсуждавшийся в прессе, немного поутих. Артист и его бывшая супруга, Ольга Казаченко, пытаются решить взаимные претензии в суде. Сегодня СМИ стало известно, в каких условиях живет молодая мама.

«Живем скромно, но у нас все есть», — призналась Ольга в эфире «Пусть говорят», показывая свое временное пристанище.