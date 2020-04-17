Ольга Кабо показала домашнее фото без макияжа с дочкой-красавицей и подросшим сыном
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Фото: Instagram
Звезда российского театра и кино Ольга Кабо показала подписчикам «теплое» домашнее фото с красавицей дочерью Татьяной и подросшим сыном Витей.
«Чистый четверг. Мои любимые рядом», — подписала снимок Ольга.
«Танечка красотка! И Витюша с мамочкой», «Супер. И Хрюня супер», «Красивые дети», «Прекрасная семья», «Чистый четверг, чистые лица, чистые сердца», Ольга красавица», «Вы с сыночком излучаете нежность!», «У прекрасной мамы, замечательные дети!», — написали Ольге, Татьяне и Вите в комментариях.
Ранее Ольга Кабо с дочерью, которая пошла по ее стопам и стала артисткой, уже собирали комплименты за совместное фото. Поклонники Ольги Кабо часто балуют ее приятными словами. Так, однажды ее похвалили за красивый снимок с длинными обнаженными ногами.
Фото и видео: Instagram
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