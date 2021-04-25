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Ольга Дроздова рассказала, как Дмитрий Певцов воспитывает сына

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Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Фото: @dima_pevtsov/ Instagram

Известная актриса призналась, как ее супруг — актер воспитывает сына. Знаменитая мама честно поведала о методах воспитания ребенка.

В эфире канала НТВ в программе «Ты не поверишь!» журналистка спросила у Ольги, ругает ли она своего наследника. На что та ответила: «Не умею. К сожалению, не научилась. Папа с ним занимается логическим рядом его поступков — разбирает подробно... Но вот лучше бы ругал» — с юмором подметила Дроздова.

Напомним, что роман Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался с совместной работы в фильме «Прогулка по эшафоту», в котором они играли влюбленных. Правда, во время съемок Ольга была помолвлена с другим, но это не помешало началу новых отношений. Сейчас Дроздова и Певцов счастливы в браке и растят общего сына Елисея.

Ранее мы писали о том, что Марина Зудина резко ответила на откровения Елены Прокловой. Вдова Олега Табакова отреагировала на новость о том, что до Елены Прокловой домогался знаменитый актер.

Фото: Instagram

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