Ольга Дроздова рассказала, как Дмитрий Певцов воспитывает сына

В эфире канала НТВ в программе «Ты не поверишь!» журналистка спросила у Ольги, ругает ли она своего наследника. На что та ответила: «Не умею. К сожалению, не научилась. Папа с ним занимается логическим рядом его поступков — разбирает подробно... Но вот лучше бы ругал» — с юмором подметила Дроздова.

Напомним, что роман Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался с совместной работы в фильме «Прогулка по эшафоту», в котором они играли влюбленных. Правда, во время съемок Ольга была помолвлена с другим, но это не помешало началу новых отношений. Сейчас Дроздова и Певцов счастливы в браке и растят общего сына Елисея.

Ранее мы писали о том, что Марина Зудина резко ответила на откровения Елены Прокловой. Вдова Олега Табакова отреагировала на новость о том, что до Елены Прокловой домогался знаменитый актер.