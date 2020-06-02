«Мои блондины»: Дмитрий Певцов показал редкие фото жены Ольги Дроздовой и подросшего сына Елисея
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Фото: Instagram
56-летний известный актер опубликовал в Intsgaram кадры с женой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем, которому в августе исполнится 13 лет.
«Мои блондины», — подписал редкие кадры с женой и сыном Певцов. «Уважаю вашу пару», «Молодцы», «Какой сын красавчик», «Шикарная пара! После Бандитского Питербурга от Вашей Любви просто выпадаешь в осадок....», — пишут фолловеры.
Напомним, что роман Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался с совместной работы в фильме «Прогулка по эшафоту», в котором они играли влюбленных. Правда, во время съемок Ольга была помолвлена с другим, но это не помешало началу новых отношений. Сейчас Дроздова и Певцов счастливы в браке и растят общего сына Елисея.
Фото: Instagram
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