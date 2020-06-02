«Мои блондины»: Дмитрий Певцов показал редкие фото жены Ольги Дроздовой и подросшего сына Елисея

Напомним, что роман Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался с совместной работы в фильме «Прогулка по эшафоту», в котором они играли влюбленных. Правда, во время съемок Ольга была помолвлена с другим, но это не помешало началу новых отношений. Сейчас Дроздова и Певцов счастливы в браке и растят общего сына Елисея.