Ольга Бузова продолжает свою карьеру певицы, несмотря на нападки хейтеров. У нее уже состоялся первый сольный концерт, а теперь она начала снимать новый клип. Песня называется «Люди не верили». Для съемок она выбрала берег моря и улетела в Сочи. В своем блоге она показала видео, в котором показала красивый пейзаж.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 7 2017 в 10:55 PDT

«Это backstage. Первый съёмочный день клипа на песню #людиневерили окончен. Конечно, халат я потом переодела. Было очень холодно, пасмурно, шёл дождь, но картинка - просто невероятная...Спасибо большое всей моей команде», — подписала видео она.

Также телеведущая рассказала, что ради клипа ей приходится рано вставать и она не высыпается.

«Доброе утро! Кофе на балконе, и за работу. Солнце пробирается сквозь тучи, и я очень надеюсь, что сегодня нашей команде повезёт с погодой. Настроение замечательное, несмотря на малое количество сна. Я занимаюсь тем, что мне нравится...меня окружают потрясающие люди...и вы у меня такие хорошие», — написала она в блоге своим читателям сегодня утром.

Пользователям понравились стройные ноги начинающей певицы. Некоторые предположили, что Ольга накачала губы, так как они стали более пухлые.

Фото: instagram.com