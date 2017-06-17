Прошедшие выходные Ольга Бузова провела в Монако, куда прилетела на частном самолете. Оттуда ведущая непрерывно делилась снимками, показывая, как проходит ее мини-отпуск.

Зажигательные танцы в ночном клубе, роскошный ужин и прогулки по Лазурному берегу – все это навело пользователей Сети на мысли о том, что Ольга отдыхает не одна, а в компании состоятельного мужчины. К тому же, Бузова подписала несколько снимков хэштегами «#спасибо #мнесейчасэтопростонеобходимо», что еще больше заинтриговало общественность.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 4:53 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 4:55 PDT

По предположениям некоторых подписчиков, благодарность певица выразила женатому миллионеру, который и выступил спонсором шикарной поездки Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 18 2017 в 3:23 PDT

Сама Ольга, в разговоре с журналистами Life.ru, эту информацию опровергла. Певица сообщила, что она много работает, поэтому сама может себе позволить такой отдых.

«Не знаю, почему всех так удивил мой полет на частном борте… Зачем выдумывать небылицы? Мы полетели с девочками на пару дней: поесть устриц и погулять по Монако. Я работаю круглосуточно – могу себе позволить такой отдых!», - прокомментировала слухи Бузова.

Фото: instagram.com