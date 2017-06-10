На церемонии вручения премии «МУЗ ТВ-2017» Ольга Бузова осталась без заветной статуэтки. Награда в номинации «Прорыв года» ушла к другому исполнителю.

Это стало для певицы абсолютной неожиданностью. Бузова была так расстроена, что прилюдно разрыдалась. Утешить Ольгу решил Максим Галкин, записав видеообращение для ведущей «Дома-2», где прочитал стихотворение на французском языке Шарля Бодлера «Альбатрос». «Переполненный эмоциями после вчерашней премии МУЗ-ТВ, сейчас, в 07:30 утра я обращаюсь к миллионам поклонников Ольги Бузовой», — начал Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 9 2017 в 9:41 PDT

Накануне Ольга опубликовала свой ответ Максиму, рассказав стихотворение на французском и немецком языках. Свое сообщение Бузова начала со слов: «Переполненная эмоциями после того, как Максим Галкин посвятил мне стихи на французском языке». А в завершение заявила: «Со всем уважением к вашему творчеству и вашему языку».

Мой ответ @maxgalkinru Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 13 2017 в 11:12 PDT

Многие пользователи Сети увидели в общении знаменитостей скрытую насмешку друг над другом, а некоторые и вовсе уверены, что такое поведение Бузовой может привести к конфликту со звездной семьей.

Фото: instagram.com