Футболист Дмитрий Тарасов признался, что предпочитает сидеть на шее у жены

Дмитрий Тарасов, бывший супруг Ольги Бузовой, когда-то был успешным футболистом, но теперь, похоже, предпочитает скамью запасных.

Он ушел из казанского «Рубина», и, хотя предложения по контрактам есть, он от всех отказывается, поскольку его не устраивают суммы контрактов – футболисту хочется больше денег.

А пока он безработный, кормит его жена, Анастасия Костенко. Об этом он заявил в интервью «Новому радио».

«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее!», – пошутил он, однако, судя по безработному положению Тарасова, в этой шутке есть доля правды.

Сама Анастасия – не только красивая дама, но и неплохой блогер. Сейчас она отлично зарабатывает на рекламе в своем Instagram.

Планы на будущее у Костенко, однако, грандиозные – сейчас девушка учится в школе телевидения «Останкино», и надеется, что это может ей продвинуться дальше в своей карьере.

Что сама Костенко думает по поводу статуса своего супруга, и не настаивает ли она, как большинство жен, на том, чтобы он нашел работу, не уточняется.