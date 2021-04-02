Футболист Дмитрий Тарасов признался, что предпочитает сидеть на шее у жены
Фото: @tarasov23
Дмитрий Тарасов, бывший супруг Ольги Бузовой, когда-то был успешным футболистом, но теперь, похоже, предпочитает скамью запасных.
Он ушел из казанского «Рубина», и, хотя предложения по контрактам есть, он от всех отказывается, поскольку его не устраивают суммы контрактов – футболисту хочется больше денег.
А пока он безработный, кормит его жена, Анастасия Костенко. Об этом он заявил в интервью «Новому радио».
«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее!», – пошутил он, однако, судя по безработному положению Тарасова, в этой шутке есть доля правды.
Сама Анастасия – не только красивая дама, но и неплохой блогер. Сейчас она отлично зарабатывает на рекламе в своем Instagram.
Планы на будущее у Костенко, однако, грандиозные – сейчас девушка учится в школе телевидения «Останкино», и надеется, что это может ей продвинуться дальше в своей карьере.
Что сама Костенко думает по поводу статуса своего супруга, и не настаивает ли она, как большинство жен, на том, чтобы он нашел работу, не уточняется.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Тарасова
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