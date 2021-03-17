Ольга Бузова призналась, что сейчас состоит в отношениях

О расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна знали все – событие получилось очень громким. Ольга сама рассказала об этом в своем микроблоге, и даже попросила подписчиков помочь ей справиться с этим состоянием. Известно, что Ольга очень переживала.

Среди причин расставания она отмечает постоянные измены Давида, а также рукоприкладство с его стороны.

В шоу «ББ шоу» Бузова, однако, заинтриговала поклонников, намекнув на новые отношения. В ответ на вопрос ведущего о том, свободна ли она сейчас, Ольга заявила, что на данный момент нет.

Подробности своего нового романа Бузова, однако, раскрывать отказалась и старательно уводила разговор в сторону.

Интересно, что ранее у нее возник конфликт с парнершей Давида в шоу «Танцы со звездами» Дарьей Палей. Судя по комментариям Бузовой, Ольга подозревает, что девушка была любовницей ее мужчины ещё во время отношений с ней. На эти суждения не повлияло даже то, что Дарья давно счастлива в браке.