Вчера отгремела церемония вручения 15-ой Юбилейной Национальной Телевизионной Премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ», но до сих пор звезды делятся в своих микроблогах подробностями прошедшего вечера.
Большое количество постов посвящено Ольге Бузовой. Например, многим запомнилось ее эпатажное появление на зеленой ковровой дорожке церемонии.
Сегодня Максим Галкин, которому выпала честь вести церемонию, опубликовал в своем Instagram видеоролик, обращенный к Ольге.
Телеведущий зачитал на французском языке стихотворение Шарля Бодлера «Альбатрос», посвятив его Ольге. Подписчики Максима разделились во мнениях: одни считают это посвящение оскорбительным для Бузовой, а другие — наоборот, видят в нем поддержку.
Мы публикуем перевод этого стихотворения на русский язык.
«Чтоб позабавиться в скитаниях унылых,
Скользя над безднами морей, где горечь слез,
Матросы ловят птиц морских ширококрылых,
Их вечных спутников, чье имя альбатрос.
Тогда, на палубе распластанный позорно,
Лазури гордый царь два белые крыла
Влачит беспомощно, неловко и покорно,
Как будто на мели огромных два весла.
Как жалок ты теперь, о странник окрыленный!
Прекрасный - миг назад, ты гадок и смешон!
Тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный;
Другой смешит толпу: как ты, хромает он.
Поэт, вот образ твой!.. ты - царь за облаками;
Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! -
Простертый на земле, освистанный шутами,
Ты исполинских крыл своих не развернешь!»
Напомним, певица, выпустившая шесть хитов в течение полугода, искренне надеялась получить заветную тарелку в номинации «Прорыв года». Однако, по результатам голосования победа в этой номинации досталась молодому певцу Jah Khalib. Во время разговора с Максимом Галкиным, подошедшим к ней в зрительном зале, Ольга не смогла сдержать свои эмоции и расплакалась.
После окончания вечера в ее блоге появились слова благодарности поклонникам.
За минуту до номинации. Я не получила заветную тарелку МузТВ. Простите, что не смогла сдержать своих эмоций, я так мечтала со сцены олимпийского заявить о нашей с вами победе и посвятить её вам. Ведь вы, мой зритель и слушатель - самое ценное для меня! Я знаю, как вы круглосуточно голосовали за меня, и за это хочу сказать вам спасибо! Верю, что главные победы у меня впереди! А вашу любовь и поддержку не заменит ни одна премия и награда. Безумно приятно, когда под мое акапелла #Привыкаю хором поёт весь олимпийский, вы увидите это в эфире! Именно такие моменты придают мне сил двигаться дальше, невзирая на смех и подколы со стороны. Спасибо моей семье и друзьям, кто искренне переживал и поддерживал меня...Вы видели и знали, как для меня это было важно. Всегда Ваша, Ольга Бузова #моилюдивсегдасомной #премиямузтв #прорывгода #МалоПоловин
А как вы считаете, что хотел сказать Максим Галкин «Альбатросом»?
Фото: архивы пресс-служб, instagram.com