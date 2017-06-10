Вчера отгремела церемония вручения 15-ой Юбилейной Национальной Телевизионной Премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ», но до сих пор звезды делятся в своих микроблогах подробностями прошедшего вечера.

Большое количество постов посвящено Ольге Бузовой. Например, многим запомнилось ее эпатажное появление на зеленой ковровой дорожке церемонии.

Сегодня Максим Галкин, которому выпала честь вести церемонию, опубликовал в своем Instagram видеоролик, обращенный к Ольге.

Ольге Бузовой посвящается... #ольгабузова #мненебольно #максимгалкин #музтв @buzova86 Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 9 2017 в 9:41 PDT

Телеведущий зачитал на французском языке стихотворение Шарля Бодлера «Альбатрос», посвятив его Ольге. Подписчики Максима разделились во мнениях: одни считают это посвящение оскорбительным для Бузовой, а другие — наоборот, видят в нем поддержку.

Мы публикуем перевод этого стихотворения на русский язык.

«Чтоб позабавиться в скитаниях унылых,

Скользя над безднами морей, где горечь слез,

Матросы ловят птиц морских ширококрылых,

Их вечных спутников, чье имя альбатрос.

Тогда, на палубе распластанный позорно,

Лазури гордый царь два белые крыла

Влачит беспомощно, неловко и покорно,

Как будто на мели огромных два весла.

Как жалок ты теперь, о странник окрыленный!

Прекрасный - миг назад, ты гадок и смешон!

Тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный;

Другой смешит толпу: как ты, хромает он.

Поэт, вот образ твой!.. ты - царь за облаками;

Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! -

Простертый на земле, освистанный шутами,

Ты исполинских крыл своих не развернешь!»

Напомним, певица, выпустившая шесть хитов в течение полугода, искренне надеялась получить заветную тарелку в номинации «Прорыв года». Однако, по результатам голосования победа в этой номинации досталась молодому певцу Jah Khalib. Во время разговора с Максимом Галкиным, подошедшим к ней в зрительном зале, Ольга не смогла сдержать свои эмоции и расплакалась.

После окончания вечера в ее блоге появились слова благодарности поклонникам.

А как вы считаете, что хотел сказать Максим Галкин «Альбатросом»?

Фото: архивы пресс-служб, instagram.com