Олег Газманов рассказал, как обманным путем «сбежал» в спорт, писал диссертацию и создал первые хиты

Газманов решил: «Я буду делать только то, что нравится и сделаю из этого профессию». Был взят курс на сцену. После появления песни «Эскадрон» и Олег Михайлович стал знаменитым: со временем, его популярность дошла до такого масштаба, что в 91-м году, «на Газманова» в кратчайшие сроки было продано 100 тысяч билетов. Больше восьми раз он полностью собрал «Олимпийский» и схожую по размеру концертную площадку в Санкт-Петербурге, вмещавшую за раз 18 000 поклонников.

Секретом популярности он считает огромное трудолюбие и веру в мечту. Он грезил сценой настолько, что постоянно видел один и тот же сон, как тысячи человек поют с ним, стоящим на сцене, одну песню. К слову, такой песни еще даже не существовало, но намерение было сформировано железно.

Сегодня артист счастлив в браке с женой Мариной или, как он ее ласково называет «Марусей». Гордиться тем, что несмотря на высокий уровень жизни, он продолжает познавать новые горизонты: танцует танго, пишет статьи и книги, а еще — создает их домашний уют. В своих детях, двух парнях и 17-летней Марианне, души не чает. Родион, несмотря на бизнес-образование в Англии, решил пойти по стопам отца, но абсолютно сам пишет для себя стихи и музыку. А Филипп, твердо отказался продолжать английское образование, вернулся в Москву и создал с товарищем успешный стартап — запустил приложение для грузовых перевозок.