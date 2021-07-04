Олег и Марина Газмановы: «Мы разные настолько, что вообще непонятно, как пересеклись»
Июль для семьи Газмановых знаковый месяц. 15 июля — они будут праздновать 18-ю годовщину свадьбы, а 22 июля — юбилей Олега Газманова. Певцу исполняется 70 лет. Серьезную дату, артист планирует встретить на сцене, выступит с сольным концертом в Светлогорске. А затем, вместе с любимой супругой, планирует посадить семьдесят деревьев в парке неподалеку от своего дома. «Я сам за свою жизнь, кстати, посадил уже больше трех тысяч. Такое вот у меня хобби», — признался артист в интервью «7 Дней».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Рецептом, который позволили влюбленным прожить вместе почти 20 счастливых лет, Олег Михайлович тоже поделился: «В чем секрет счастливой семьи? Только про свою могу говорить. Терпение, любовь... Умение, когда скандалим (а мы скандалим тоже иногда!), эти искры гасить. Порой это непросто, мы до сих пор учимся».
Важным моментом, певец отметил и то, что его жена до сих не только не потеряла вкус к жизни за многие годы, а наоборот, сейчас стала даже значительно интереснее для меня. Марина Газманова, которая большую часть времени посвятила сохранению быта, сегодня пишет статьи, а недавно — выпустила книгу «Единственная. Нарисовать мечту» о жизни женщины, матери и жены большого артиста. «Поэтому теперь я ее не только люблю, но и уважаю за многое», — признается Олег.
И добавляет: «Только сейчас начинаю понимать, насколько мы разные. Но если раньше взаимное притяжение было очень сильным из-за физического влечения и остроты чувств, то теперь больше ценю ее внутренний мир. Стал понимать, что мужчины и женщины — это разные Вселенные. И не надо друг друга переделывать под себя».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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