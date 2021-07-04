Олег и Марина Газмановы: «Мы разные настолько, что вообще непонятно, как пересеклись»

Важным моментом, певец отметил и то, что его жена до сих не только не потеряла вкус к жизни за многие годы, а наоборот, сейчас стала даже значительно интереснее для меня. Марина Газманова, которая большую часть времени посвятила сохранению быта, сегодня пишет статьи, а недавно — выпустила книгу «Единственная. Нарисовать мечту» о жизни женщины, матери и жены большого артиста. «Поэтому теперь я ее не только люблю, но и уважаю за многое», — признается Олег.

И добавляет: «Только сейчас начинаю понимать, насколько мы разные. Но если раньше взаимное притяжение было очень сильным из-за физического влечения и остроты чувств, то теперь больше ценю ее внутренний мир. Стал понимать, что мужчины и женщины — это разные Вселенные. И не надо друг друга переделывать под себя».