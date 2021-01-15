Оксана Воеводина показала, как ее маленький сын от экс-короля Малайзии «читает» книги

Оксана Воеводина обожает сына Леона, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель часто показывает его социальной сети поклонникам (хотя некоторое время назад она перестала публиковать его снимки) и рассказывает о том, каким смышленым малышом он растет.

Несколько дней назад модель рассказала, что отдала 1,5-годовалого Леона в развивающую школу, а накануне опубликовала распорядок дня ребенка, отметив, что он растет ответственным мальчиком.

Теперь Оксана разместила в блоге милое видео, в котором Леон «читает» книжку. «Сегодня просто золотой ребенок!» — подписала она ролик, намекнув, что ее малыш иногда проявляет характер.