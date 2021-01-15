Оксана Воеводина показала, как ее маленький сын от экс-короля Малайзии «читает» книги
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
Оксана Воеводина обожает сына Леона, рожденного от экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель часто показывает его социальной сети поклонникам (хотя некоторое время назад она перестала публиковать его снимки) и рассказывает о том, каким смышленым малышом он растет.
Несколько дней назад модель рассказала, что отдала 1,5-годовалого Леона в развивающую школу, а накануне опубликовала распорядок дня ребенка, отметив, что он растет ответственным мальчиком.
Теперь Оксана разместила в блоге милое видео, в котором Леон «читает» книжку. «Сегодня просто золотой ребенок!» — подписала она ролик, намекнув, что ее малыш иногда проявляет характер.
Каждое появление милого Леона на странице матери вызывает бурю эмоций у сотен тысяч ее подписчиком. Многие фолловеры Воеводиной из Малайзии негодуют из-за того, что их бывший король отверг красавицу-жену и не признает своего единственного ребенка, который растет его копией. Кстати, недавно Оксана наглядно показала, как ее малыш похож на родственников из монаршей семьи.
Брак Оксаны Воеводиной и Мухаммада V не продержался и года. Свадьба состоялась осенью 2018-го, а Леон родился в мае 2019 года, но уже в Москве. Экс-монарх выставил беременную жену из дома, не объясняя причин. Оксана также молчит по поводу того, что могло послужить причиной разрыва.
Модель долгое время пыталась наладить контакт с бывшим мужем ради родившегося малыша, но Мухаммад остался непреклонным.
Все об отношениях Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Оксаны Воеводиной
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