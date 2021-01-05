Воеводина показала редкое фото сына и его сходство с родными из королевской семьи Малайзии
Фото: www.instagram.com/rihanapetra/
Модель Оксана Воеводина опубликовала в Instagram редкое фото сына, 1,5 годовалого Леона. Несколько месяцев назад она перестала показывать мальчика в соцсети, и за время, что его не было видно на странице матери, малыш заметно вырос.
«Мы все хотим, чтобы наши желания исполнялись. Этот год я решила начать иначе и сменить позицию ожидания на действие. Поэтому, мои дорогие, первое, что я сделала, это исполнила ваше желание — в профиле снова появился Леон», — подписала она снимок.
«Обожаю. Мама красавица, а сын — просто прелесть. Счастья вам», «Какой красивый мальчик растет», «Как же он похож на отца», «Классные», «Красавчик», — прокомментировали поклонники Оксаны.
В сториз Оксана Воеводина показала, насколько ее сын похож на родственников из королевской семьи Малайзии.
История любви и брака Оксаны Воеводиной и Мухаммада V была драматичной. Ради любимой Мухаммад отказался от трона короля Малайзии, а она приняла ислам ради жениха. Свадьба экс-монарха и русской модели состоялась в ноябре 2018-го. А уже через несколько месяцев Мухаммад выгнал беременную жену из дома, она была вынуждена вернуться в Москву, где в мае 2019 года родился их сын Леон.
Отец, для которого сын стал первым ребенком, наследника не признал, несмотря на то, что мальчик растет его копией. Причину столь быстрого разрыва ни Оксана, ни Мухаммад так и не назвали. Воеводина пыталась достучаться о сердца экс-супруга и наладить с ним отношения ради ребенка, но ее старания не увенчались успехом.
Фото и видео: Instagram Оксаны Воеводиной
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