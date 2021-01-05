Воеводина показала редкое фото сына и его сходство с родными из королевской семьи Малайзии

Модель Оксана Воеводина опубликовала в Instagram редкое фото сына, 1,5 годовалого Леона. Несколько месяцев назад она перестала показывать мальчика в соцсети, и за время, что его не было видно на странице матери, малыш заметно вырос.

«Мы все хотим, чтобы наши желания исполнялись. Этот год я решила начать иначе и сменить позицию ожидания на действие. Поэтому, мои дорогие, первое, что я сделала, это исполнила ваше желание — в профиле снова появился Леон», — подписала она снимок.