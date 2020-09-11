«Поняла, что обязана осуществить мечту»: Оксана Самойлова решилась на смелый эксперимент с волосами
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
32-летняя Оксана Самойлова - жена рэпера Джигана и мама его детей - решилась на смелый эксперимент с волосами.
«Я сделала это)) У меня розовые волосы)))) Всю жизнь ходила с темными)) И последние пару лет мечтала о розовых))) Но останавливала себя, типа "я же взрослая, какие розовые волосы". А недавно я поняла, что просто обязана осуществить эту мечту))) Потому что еще лет через 5 это будет выглядеть еще страннее)) Не знаю сколько так прохожу и когда мне надоест, но вернуться в темный никогда не поздно))) Короче беру от жизни все», - поделилась радостью она.
«Офигенная! Дети будут счастливы - у них самая модная Мама», «Кукла Братс в живую», «Красотка! Ярко и смело, ведь и не скажешь, что многодетная мама 4х детей», «Отлично! Все верно!) никогда не поздно покраситься в яркий цвет», «А мне нравилось омбре от темного к розовом, как в парике», «Розовые волосы - это круто, а возраст- это понятие для паспорта и только», «Добро пожаловать в семью розововолосых девушек», - комментируют подписчики.
До этого Оксана Самойлова становилась блондинкой. Это преображение случилось на пике разногласий с супругом - Денисом Устименко-Вайнштейном. Сейчас паре удалось сохранить семью ради их детей - 9-летней Ариелы, 6-летней Леи, 3-летней Майи и малыша Давида.
Фото и видео: Instagram/@samoylovaoxana
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