«Поняла, что обязана осуществить мечту»: Оксана Самойлова решилась на смелый эксперимент с волосами

«Офигенная! Дети будут счастливы - у них самая модная Мама», «Кукла Братс в живую», «Красотка! Ярко и смело, ведь и не скажешь, что многодетная мама 4х детей», «Отлично! Все верно!) никогда не поздно покраситься в яркий цвет», «А мне нравилось омбре от темного к розовом, как в парике», «Розовые волосы - это круто, а возраст- это понятие для паспорта и только», «Добро пожаловать в семью розововолосых девушек», - комментируют подписчики.

До этого Оксана Самойлова становилась блондинкой. Это преображение случилось на пике разногласий с супругом - Денисом Устименко-Вайнштейном. Сейчас паре удалось сохранить семью ради их детей - 9-летней Ариелы, 6-летней Леи, 3-летней Майи и малыша Давида.