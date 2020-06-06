На светлую сторону? Оксана Самойлова удивила поклонником новым цветом волос

«Вам с темными волосами намного лучше», «Нееее, брюнеткой эффектнее», «Красиво. Но не ваше))) вы лучше брюнетка», «Ого! Вот так преображение!», «Оксана, вы извините, но блондинка — это не ваше», «Мне кажется, Вам очень идет», «Лучше брюнеткой 😁но зато честно», «На этой фотке очень идёт», «Ким Кардашьян 🔥🔥🔥», «Оксана, вы красотка в любом виде))», «Неееет, только не блонд 😲», «Вауууу, красотка. Оксана, могу сказать, что красоту ничем не испортишь», «На косплей Дейнерис похоже», «Вообще бомба!», «Брюнеткой лучше», — комментируют снимок фолловеры Оксаны.

А как вам кажется, какой цвет волос больше идет Оксане Самойловой?