Поль Гоген написал свои самые яркие картины на Таити, где рисовал обнаженными жителей острова, а Оксана Фандера решила опубликовать редкую для ее Instagram пикантную фотографию во время отдыха в Индии. На снимке актриса позирует полностью обнаженной, как натурщицы известного художника. Стоит отметить, что сходства определенно есть, в том числе и цветовые.
«Почти Таити, Поль Гоген почти», — подписала кадр Фандера. Подписчики отметили, что получилось даже лучше, чем у Гогена.
Фото: Global Look Press, Instagram
вот вам ягодицыпо сочнее))) sexport.pw