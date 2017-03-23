Поль Гоген написал свои самые яркие картины на Таити, где рисовал обнаженными жителей острова, а Оксана Фандера решила опубликовать редкую для ее Instagram пикантную фотографию во время отдыха в Индии. На снимке актриса позирует полностью обнаженной, как натурщицы известного художника. Стоит отметить, что сходства определенно есть, в том числе и цветовые.

«Почти Таити, Поль Гоген почти», — подписала кадр Фандера. Подписчики отметили, что получилось даже лучше, чем у Гогена.

Почти Таити Поль Гоген почти... Публикация от Fandera (@veriga10) Мар 23 2017 в 9:50 PDT

Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Мама Индия, намасте! Публикация от Fandera (@veriga10) Мар 23 2017 в 1:34 PDT

Фото: Global Look Press, Instagram