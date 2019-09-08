Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова. Якобы именно по этой причине влюбленные торопятся со свадьбой, да и одежду Ксения стала предпочитать объемную, скрывающую изменения фигуры.

Но в комментарии для нового Telegram-канала журнала Tatler Ксения заявила: «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».

Напомним, у Собчак уже подрастает 2-летний сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом. Супруги развелись этим летом. Слухи об отношениях Ксении с режиссером Константином Богомоловым появились еще в конце прошлого года и подтвердились в этом. У Константина тоже есть 9-летняя дочь Анна от брака с актрисой Дарьей Мороз.