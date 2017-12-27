Тина Канделаки рассказала, чем нужно заниматься в следующем году.

Сегодня в жизни Тины Канделаки особенный день: количество подписчиков ее страницы в Instagram достигло 1,6 миллиона. Это неудивительно: женщина постоянно публикует полезную информацию о питании и спорте, поражая всех неуемной энергией и острым умом. В честь этого события блогер опубликовала горячее фото в красном трико и рассказала, на что необходимо обратить внимание в наступающем 2018 году.

«Мне кажется, я заряжаю вас оптимизмом и верой в то, что мы вершители своих судеб! Впереди очень интересное время. Время новых открытий, искусственного интеллекта, роботизации и многого другого, что кардинально изменит мир, в котором мы родились», — уверена Тина.

«Пестуйте и развивайте свой эмоциональный интеллект, он вам очень пригодится в мире будущего. Как и хорошая физическая форма», — советует она.