Самые сексуальные женщины поучаствовали в съемках откровенных видеороликов.

Перед новогодними и рождественскими каникулами многие бренды выпускают адвент-календари: специальные праздничные наборы, которые превращают ожидание в маленький праздник, так как небольшие «окошки» с призами полагается открывать каждый день. И если дети радуются конфетам, то взрослые — специальным проектам, таким как календарь журнала Love Magazine.

В съемках для традиционного календаря со слоганом Stay Strong («Будь сильной») приняли участие Эшли Грэм, Эмили Ратажковски, Кендалл Дженнер и другие красотки, которые показали, что помогает им не терять форму. Эмили, например, время от времени позволяет себе «загрузочные дни», во время которых она дает себе волю и питается углеводами — судя по видеоролику, делая это очень сексуально.