«Очень похожа на маму»: поклонники обсуждают новую фотосессию 18-летней дочери Екатерины Климовой

У 42-летней Екатерины Климовой четверо детей — дочь Елизавета от Ильи Хорошилова, сыновья Корней и Матвей от Игоря Петренко и дочь Белла от Гелы Месхи. Если у младших детей, по мнению поклонников актрисы, преобладают отцовские черты, то старшая дочь, 18-летняя Лиза, — точная копия своей матери. Девушка поделилась в блоге несколькими кадрами из летней фотосессии на борту прогулочного теплохода. Для съемки Елизавета выбрала летящее платье «тельняшечной» расцветки — в темно-синюю и белую полоску.