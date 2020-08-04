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«Очень похожа на маму»: поклонники обсуждают новую фотосессию 18-летней дочери Екатерины Климовой

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Екатерина Климова

Фото: Instagram/@klimovagram

Елизавета Хорошилова поделилась в блоге новыми фотографиями.

У 42-летней Екатерины Климовой четверо детей — дочь Елизавета от Ильи Хорошилова, сыновья Корней и Матвей от Игоря Петренко и дочь Белла от Гелы Месхи. Если у младших детей, по мнению поклонников актрисы, преобладают отцовские черты, то старшая дочь, 18-летняя Лиза, — точная копия своей матери. Девушка поделилась в блоге несколькими кадрами из летней фотосессии на борту прогулочного теплохода. Для съемки Елизавета выбрала летящее платье «тельняшечной» расцветки — в темно-синюю и белую полоску.

«Красота, гордость Мамочки», «Это незаконно быть такой красивой», «На втором фото очень похожа на маму)», «Очень на маму похожа», «Извините, а как дышать? Отпад», «Богиня», «Лиза, ты - сочетание красоты, ума и юмора», «Лизааа, ну, королева просто, очень красивая», — обсуждают кадры подписчики Елизаветы Хорошиловой.

Отметим, пользователи Сети восхищаются талантами детей Екатерины Климовой. Так, Лиза восхитила маминых поклонников собственным исполнением романса Нины из кинофильма «Мы из будущего», а Белле пророчат актерскую карьеру.

Фото: Instagram/@klimovagram, @khrsh.lv

Видео: Instagram/@klimovagram

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