18-летняя дочь Екатерины Климовой рассекретила музыкальный талант и посвятила маме песню
Фото: Instagram Екатерины Климовой
18-летняя дочь Екатерины Климовой рассекретила свой музыкальный талант, унаследованный от знаменитой мамы — Елизавета Хорошилова под собственный гитарный аккомпанемент исполнила романс из кинофильма «Мы из будущего» (в фильме его исполняет Екатерина Климова — прим.ред.). «Посвящаю маме», — подписала Instagram Stories Лиза.
Роль медсестры Нины Поляковой в фильме «Мы из будущего» — едва ли не самая известая в фильмографии Екатерины Климовой. Романс «За все спасибо, добрый друг…» на стихи Елизаветы Стюарт и музыку Ивана Бурляева не только украсил фантастическую военную драму, но и получил «ледовое» прочтение от Татьяны Навки и Александра Жулина.
Напомним, Лиза — старшая дочь Екатерины Климовой, которую она родила от ювелира Ильи Хорошилова. В браке с Игорем Петренко у актрисы родились сыновья Корней и Матвей, а в браке с Гелой Месхи — дочь Белла.
Фото: Instagram
Видео: Youtube, Instagram
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