18-летняя дочь Екатерины Климовой рассекретила музыкальный талант и посвятила маме песню

Роль медсестры Нины Поляковой в фильме «Мы из будущего» — едва ли не самая известая в фильмографии Екатерины Климовой. Романс «За все спасибо, добрый друг…» на стихи Елизаветы Стюарт и музыку Ивана Бурляева не только украсил фантастическую военную драму, но и получил «ледовое» прочтение от Татьяны Навки и Александра Жулина.