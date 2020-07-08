«Какое солнышко!» Екатерина Климова очаровала поклонников новым фото 4-летней дочери Беллы

Поклонники Екатерины Климовой пришли в восторг от нового фото ее младшей дочери. «Какое чудо!!!!», «Какое солнышко!», «Белла😍 Такое солнышко! Очень миленькая доченька у Вас! Это когда же она так вырасти успела? Недавно ещё такая маленькая была», «Мамина девочка 😍😍😍👍🏻! Милашка!», «Вишенка», «Замечательная вишенка», «Лапулечка- красотулечка милая!!!Катюш, какая же девочка 👧 получилась хорошенькая, загляденье!», «Красивая», «Какая милашка», — пишут они в комментариях.

Напомним, что дочь Беллу Екатерина Климова родила в сентябре 2015 года от теперь уже бывшего супруга Гелы Месхи, с которым развелась в прошлом году. Также у актрисы подрастает трое детей от предыдущих браков — 18-летняя дочь Елизавета, 14-летний сын Матвей и 12-летний сын Корней.