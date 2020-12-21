«Очень люблю»: Кэти Холмс публично призналась в чувствах новому бойфренду

Чуть больше года назад стало известно, что Кэти Холмс рассталась с актером Джейми Фоксом. Их роман был тайным в течение четырех лет. Но вскоре после того, как Фокс подтвердил отношения с Холмс, она узнала о его изменах и ушла.

Теперь актриса счастлива в новых отношениях с ресторатором Эмилио Витоло. О том, что актриса счастлива с новым мужчиной, стало известно в сентябре 2020-го. Тогда влюбленных засняли во время романтического ужина в ресторане, и сомнений не осталось — они пара.

И теперь в день своего рождения Кэти публично призналась в любви Эмилио. Он поздравил ее на своей странице в Instagram, а она ответила в комментарии. «Самый невероятный, добрый, красивый человек. Каждый раз, когда я вижу тебя, я улыбаюсь. Я тебя люблю», — написал 33-летний Эмилио в блоге в день. когда Кэти исполнилось 42 года.