«Очень люблю»: Кэти Холмс публично призналась в чувствах новому бойфренду
Фото: East News
Чуть больше года назад стало известно, что Кэти Холмс рассталась с актером Джейми Фоксом. Их роман был тайным в течение четырех лет. Но вскоре после того, как Фокс подтвердил отношения с Холмс, она узнала о его изменах и ушла.
Теперь актриса счастлива в новых отношениях с ресторатором Эмилио Витоло. О том, что актриса счастлива с новым мужчиной, стало известно в сентябре 2020-го. Тогда влюбленных засняли во время романтического ужина в ресторане, и сомнений не осталось — они пара.
И теперь в день своего рождения Кэти публично призналась в любви Эмилио. Он поздравил ее на своей странице в Instagram, а она ответила в комментарии. «Самый невероятный, добрый, красивый человек. Каждый раз, когда я вижу тебя, я улыбаюсь. Я тебя люблю», — написал 33-летний Эмилио в блоге в день. когда Кэти исполнилось 42 года.
«Любимый, спасибо большое. Я тоже люблю тебя », — публично призналась Кэти. О новом избраннике Кэти Холмс известно, что он сын шеф-повара и с братьями управляет рестораном, где часто обедают знаменитости. Работа помогла Витоло завести дружбу с Джо Джонасом и Софи Тернер, а также наладить доружественные связи с Бараком Обамой, Беллой Хадид, Джастином Бибером и другими известными личностями.
В прошлом Эмилио Витоло был помолвлен с дизайнером Рэйчел Эммонс, но до свадьбы дело не дошло, хотя девушка и публиковала фото с любимым, подписывая их «будущая миссис Витоло».
Кэти Холшмс несколько лет была замужем За Томом Крузом, от которого в апреле 2006 года родила дочь Сури.
Фото видео: Instagram Кеэти Холмс, Getty Images, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram