Кэти Холмс и Джейми Фокс перестали скрывать свой роман

Четыре года Кэти Холмс и Джейми Фокс тщательно скрывали свои отношения. Чтобы не было никаких доказательств их романа, пара ездила исключительно в автомобилях с тонированными стеклами, а также пользовалась только секретными задними лифтами.

Причиной подобного поведения был брачный контракт Кэти и ее бывшего мужа Тома Круза, согласно которому актриса была обязана не выставлять напоказ личную жизнь целых пять лет. Похоже, срок действия договора истек, ведь Холмс и Фокс официально перестали скрывать свои отношения.

В Сеть попали фото и видео пары, во время прогулки по одному из пляжей Малибу. Влюбленные не скрывали своих чувств и выглядели очень счастливыми.