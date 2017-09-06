Теперь официально: Кэти Холмс и Джейми Фокс подтвердили свой роман спустя четыре года тайных отношений
1/10
Кэти Холмс и Джейми Фокс перестали скрывать свой роман
Четыре года Кэти Холмс и Джейми Фокс тщательно скрывали свои отношения. Чтобы не было никаких доказательств их романа, пара ездила исключительно в автомобилях с тонированными стеклами, а также пользовалась только секретными задними лифтами.
Причиной подобного поведения был брачный контракт Кэти и ее бывшего мужа Тома Круза, согласно которому актриса была обязана не выставлять напоказ личную жизнь целых пять лет. Похоже, срок действия договора истек, ведь Холмс и Фокс официально перестали скрывать свои отношения.
В Сеть попали фото и видео пары, во время прогулки по одному из пляжей Малибу. Влюбленные не скрывали своих чувств и выглядели очень счастливыми.
Фото: кадр из видео, globallookpress.com