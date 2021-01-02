«Очень красивая!»: Саша Савельева очаровала поклонников
Фото: @sasha_savelieva / Instagram
Певица подчеркнула свою внешность ярким макияжем и произвела фурор в Сети. Для празднования Новогодней ночи исполнительница хита «Девушки фабричные» сделала насыщенный мейк с акцентом на глаза. Она нарисовала изысканные стрелки и густо накрасила ресницы для пышного эффекта. Звезда нанесла помаду-блеск нюдового оттенка, который сделал губы пухлыми и чувственными.
В качестве наряда экс-солистка группы «Фабрика» выбрала шикарное вечернее платье с открытой спиной и шлейфом. Кроме того, роскошности образу добавил и пленительный черный цвет костюма. Костюм получился великолепным, согласитесь?
Фанаты Савельевой позитивно отреагировали на новые кадры своей любимицы. Они отметили, что она невероятно красивая и эффектная женщина.
«Очень красивая!», «Шикарно выглядите!», «Красивая какая!!!», «Очень-очень красивая», «Чудесная...чудес вашей семье!», «Роскошная женщина! Самая эффектная и соблазнительная!», — с восторгом высказались фолловеры.
Фото и видео: @sasha_savelieva / Instagram
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