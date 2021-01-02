«Очень красивая!»: Саша Савельева очаровала поклонников

Певица подчеркнула свою внешность ярким макияжем и произвела фурор в Сети. Для празднования Новогодней ночи исполнительница хита «Девушки фабричные» сделала насыщенный мейк с акцентом на глаза. Она нарисовала изысканные стрелки и густо накрасила ресницы для пышного эффекта. Звезда нанесла помаду-блеск нюдового оттенка, который сделал губы пухлыми и чувственными.