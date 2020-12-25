«День рождения королевы!» Кирилл Сафонов нежно поздравил Сашу Савельеву с 37-летием

Ранее Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram снимок из фотосессии, в которой приняла участие Александра Савельева. «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!», — написал под фотографией Сафонов. Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном.