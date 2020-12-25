«День рождения королевы!» Кирилл Сафонов нежно поздравил Сашу Савельеву с 37-летием
Фото: Instagram Саши Савельевой
Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram очень нежное черно-белое фото с женой Сашей Савельевой. «Сегодня День рождения у моей королевы. Готов быть шутом, ее смех веселя. Сегодня День рождения Королевы! Королевы, которая делает из меня короля», — написал актер.
Сама Саша опубликовала свое фото, на котором позирует в белоснежной майке и голубых джинсах. «Перешла на 37 уровень! Все только начинается», — написала она.
Фолловеры начали поздравлять Савельеву в многочисленных комментариях: «С днем рождения, Сашуля», «С днем рождения, кумир моей юности», «С Днем рождения!!! Будьте счастливы и любимы!!!», «С Днём рождения, Сашуля! Рождественское чудо родителей! Здоровья тебе и всем твоим близким!», «С Днем Рождения, Александра! Пусть с каждым уровнем успехов в карьере и в семейной жизни будет все больше!», «С 18 летием (остальные года это стаж). Семейного счастья, творческих успехов», «», «», «», «Поздравляю! Здоровья тебе и твоей семье, любви, успехов в труде!», «Сашенька, С днем Рождения! Очень вы мне нравитесь, всего вам самого доброго!».
Ранее Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram снимок из фотосессии, в которой приняла участие Александра Савельева. «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!», — написал под фотографией Сафонов. Актер и бывшая участница группы «Фабрика» познакомились на вечеринке общих знакомых и поженились 17 апреля 2010 года. В 2019-м Саша и Кирилл впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына, которого они назвали Леоном.
Фото и видео: Instagram
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