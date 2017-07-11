32-летний Алекс Смерфит променял Викторию Боню на 19-летнюю модель из России

О новом романе Алекса Смерфита СМИ впервые заговорили в мае, когда он опубликовал фотографии с дружеских тусовок, на которых его сопровождала худенькая брюнетка. Но лишь сейчас прессе удалось выяснить подробности. ОКазалось, что 32-летний миллионер променял Викторию Боню на 19-летнюю модель из России.

Елизавета Ганенко — начинающая модель из Владивостока. Ее карьера началась в Азии, успела девушка побывать и в Европе. Ее страсть к путешествиям удачно совпала с привлекательной внешностью — именно это позволяет манекенщицам выдерживать ритм и условия, в которых приходится существовать, пока к профессии «модель» не добавится приставка «супер».

«Мы познакомились три года назад в Тае. Это была первая поездка Лизы. Нас поселили в одной комнате, жили впятером. Некоторые любили готовить, но не Лиза. Ходили в кафе-барбекю рядом с домом, она постоянно сидела в телефоне — обожала Инстаграм, переписывалась с бойфрендом Ромой. Они потом, правда, расстались: командировки Лизы взяли верх», — рассказала о ней коллега, Алиса Плаксина, в разговоре с редактором журнала «СтарХит». Сейчас Лиза обосновалась в Испании.