Очарование молодости и бесконечные ноги: что еще мы знаем о новой девушке Алекса Смерфита
О новом романе Алекса Смерфита СМИ впервые заговорили в мае, когда он опубликовал фотографии с дружеских тусовок, на которых его сопровождала худенькая брюнетка. Но лишь сейчас прессе удалось выяснить подробности. ОКазалось, что 32-летний миллионер променял Викторию Боню на 19-летнюю модель из России.
Елизавета Ганенко — начинающая модель из Владивостока. Ее карьера началась в Азии, успела девушка побывать и в Европе. Ее страсть к путешествиям удачно совпала с привлекательной внешностью — именно это позволяет манекенщицам выдерживать ритм и условия, в которых приходится существовать, пока к профессии «модель» не добавится приставка «супер».
«Мы познакомились три года назад в Тае. Это была первая поездка Лизы. Нас поселили в одной комнате, жили впятером. Некоторые любили готовить, но не Лиза. Ходили в кафе-барбекю рядом с домом, она постоянно сидела в телефоне — обожала Инстаграм, переписывалась с бойфрендом Ромой. Они потом, правда, расстались: командировки Лизы взяли верх», — рассказала о ней коллега, Алиса Плаксина, в разговоре с редактором журнала «СтарХит». Сейчас Лиза обосновалась в Испании.
Новому бойфренду пришлась по вкусу внешность девушки: судя по всему, он предпочитает брюнеток. Время от времени в его блоге появляются новые снимки с новой возлюбленной.
А вот бывшие друзья не в восторге от ее нового увлечения: фотограф, который поддерживал ее в начале карьеры, оказался в немилости. Одноклоссницы же вспоминают о модели с легкой долей зависти и пренебрежения: «Из-за разъездов Лиза постоянно пропускала учебу в колледже. Ее мама, Ольга Марченко, была нашим преподавателем по маркетингу и руководителем практик. Елизавета даже на защиту диплома не пришла, да и сам документ вроде так и не забрала».
Зависть — частое явление, когда речь заходит о богатом бойфренде. Вчера предыдущая пассия Смерфита, Виктория Боня, пожаловалась на неадекватное отношение мира к ней:
Я заметила, что в статистике мои фото просматривают миллионы, а активны только небольшое количество людей... так же, заметила, что иностранцы всегда пишут комментарии со знаком плюс, наши же соотечественницы в основном только "фукают". Зависть, напишите вы, но мне кажется, что за этим стоит что-то большее.. При этом, "следят" за моей жизнью абсолютно все, от жён олигархов и прочих знатных дам... Следят скрытно и признаться они могут в этом лишь себе и то шепотом... подписаться, не подписываются, но заходят сюда регулярно... Почему же я так режу всем глаз и слух?! При этом, я никого не обижала, никому зла не желала и не делала... что же за этим всем стоит??? Взять видео у самолёта, где фотограф попросила меня позировать с приоткрытым ртом, так это многих разорвало так, что они собственные рты не смогли закрыть битые сутки 🙈 Меня попрекают во всем, даже в прыще на лбу, в других же этого просто не замечают... Почему же в нашей стране уже стало принято обливать грязью соотечественников и расхваливать всех, кроме своих? И чем же я так костью в горле стою??? 😳 Выложила статистику в сторис, чтоб было понятно, о чем речь))
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
Фото: instagram.com, vk.com, facebook.com