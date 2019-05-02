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Теперь никаких купальников и красавиц моложе 20 лет: объявлены даты кастингов и новые условия конкурса «Мисс Офис — 2019»

Серый слайд, который
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Победительницы конкурса «Мисс Офис — 2018»

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Самые красивые офисные сотрудницы в десятый юбилейный раз сразятся за звание лучшей из лучших в конкурсе «Мисс Офис — 2019», который уже в третий раз пройдет при поддержке Passion.ru. Кастинги для девушек по разным городам России, которые продлятся полгода, стартуют уже в марте!

Правила конкурсов красоты меняются крайне редко. Обычно – это проверенные многими десятилетиями критерии, которые остаются неизменными и по сей день. Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис» решил свернуть с проторенного пути, и юбилейный год начал с нестандартных решений.

Возраст

Если раньше в конкурсе могли участвовать девушки от 18 до 30 лет, то теперь возрастные рамки изменились: от 20 до 35 лет. Проанализировав статистику поступающих заявок и комментарии участниц, оргкомитет обратил внимание на то, что количество заявок от участниц в возрасте от 18 до 21 года всего 5%. И это не удивительно, ведь девушки в этом возрасте еще не успели получить высшее образование, да и трудоустройство у них чаще всего номинальное. Вместе с тем, в оргкомитет поступает большое количество заявок от девушек в возрасте 30-35 лет, которые занимают высокие должности, уверенно стоят на ногах и больше могут рассказать о своей профессиональной сфере. У конкурса – своя ниша, и приоритет - не юная красота и незрелость, а успешность и состоятельность молодой женщины. Поэтому, начиная с этого сезона, принимаются заявки на участие от офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет.

Анкеты участниц

Конкурс «Мисс Офис» - нетипичный конкурс красоты, всё-таки в нем принимают участие офисные сотрудницы из российских и зарубежных компаний, от секретарей до генеральных директоров, и очень часто анкеты на сайте проекта с фотографиями в черном боди создавали некоторые проблемы для участия в конкурсе. Очень многие отказывались и по религиозным соображениям. Поэтому в новом сезоне больше не будет фотографий девушек в боди – только офисный стиль.

Дефиле в купальниках

Один из самых спорных выходов - выход в купальниках - будет заменен выходом в фитнес-костюмах. Такое решение позволит и продемонстрировать зрителям отличную физическую форму конкурсанток, и вынести на сцену судьбу номинации «Мисс Фитнес». Ведь раньше это делали вне рамок финального шоу.

Второй шанс

В 10-ом сезоне могут принять участие финалистки прошлых лет. О такой возможности очень часто говорят бывшие участницы, которые еще раз хотят оказаться на сцене, испытать волнение перед выступлением, рассказать о своей карьере и пройтись в красивых нарядах от известных дизайнеров. Поэтому оргкомитет придумал целую схему, по которой будет проходить отбор девушек. Всё как обычно будет отдано на суд зрителей – интернет-голосование на сайте проекта решит, кто из «выпускниц» прошлых сезонов достоин еще раз выступить в финале конкурса.

Чтобы стать участницей финала и получить шанс выиграть 2 миллиона рублей (налог оплачивает организатор), титул «Мисс Офис» и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса, необходимо сделать один простой шаг – заполнить анкету на сайта проекта.

По итогам 45-ти региональных кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в полуфинал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2019».

Расписание кастингов конкурса «Мисс Офис — 2019»

Напомним, что обладательницей звания «Мисс Офис — 2018» стала 25-летняя жительница Екатеринбурга Алена Титова, офис-менеджер компании STIHL. Алена получила главный приз – 2 миллиона рублей и непереходящую корону от ювелирного Дома Kabarovsky. Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Байрамгуловой Ирине.

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Текст: Ангелина Нежная

Фото: пресс-служба; Светлана Наконечная / Passion.ru

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